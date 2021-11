Peschetola ancora protagonista in Youth League: con il suo gol l’Inter batte lo Shakhtar

Ancora un gol europeo per Lorenzo Peschetola. Il giovane calciatore cupellese è stato il protagonista della vittoria dell'Inter in Youth League nella sfida contro lo Shakhtar segnando, al 4' del primo tempo, il gol che ha permesso ai nerazzurri di battere gli ucraini e accedere al turno successivo nella competizione europea giovanile. Con un pareggio nella prossima sfida in casa del Real Madrid i ragazzi di Chivu accederebbero direttamente agli ottavi.

Peschetola, in campo da titolare con la maglia numero dieci, dopo appena quattro minuti di gioco ha gonfiato la rete con un preciso sinistro su assist di Fabbian. Un gol decisivo che arriva dopo venti giorni dalla doppietta messa a segno contro lo Sheriff e che fa assumere al classe 2003 un ruolo sempre più da protagonista nella formazione nerazzurra.

INTER-SHAKHTAR 1-0

Marcatori: 4' Peschetola

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 6 Cortinovis (40' st Fontanarosa 15), 3 Carboni; 14 Fabbian (40' st Moretti 13), 4 Sangalli, 7 Nunziatini; 10 Peschetola (28' st Casadei 8), 9 Jurgens (21' st Curatolo 19); 11 Abiuso (28' st Owusu 20)

A disposizione: 12 Raimond, 18 Grygar

Allenatore: Cristian Chivu

SHAKHTAR: 1 Puzankov; 2 Kapinus, 3 Kozik, 4 Farina, 5 Buleza; 8 Hulko, 7 Bako (39' st Pohorilyi 18), 6 Hlushcenko, 10 Sigelev (14' st Pliushch 16), 11 Veklenko (14' st Pushkarov 17); 9 Honcharuk

A disposizione: 12 Tvardovskyi, 13 Havryliuk, 14 Savchenko, 15 Rosputko

Allenatore: Oskar Ratulutra

Ammoniti: Carboni (I), Farina (S)

Recupero: 0' - 4'

Arbitro: Peter Kralovic

Assistenti: Strbo - Kosecky

Quarto Uomo: Alberto Santoro