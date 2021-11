Black Friday, nei negozi del centro storico di Vasto tre giorni di sconti speciali

Quello che arriva sarà un weekend di shopping a prezzi vantaggiosi nel centro storico di Vasto.

"Dopo il grande riscontro delle altre edizioni, anche quest’anno il Consorzio Vasto in Centro organizza il Black Friday - annuncia il presidente Marco Corvino -. Tre giornate di super sconti venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre finalizzate a promuovere e facilitare gli acquisti con sconti imperdibili".

Per l'associazione dei commercianti vastesi "l'obiettivo è quello di offrire la possibilità a tutta la clientela di programmare con largo anticipo i tradizionali acquisti per il Natale ed usufruire di una straordinaria opportunità che farà tutti felici. Ci auguriamo - aggiunge Corvino - che la cittadinanza vastese e tutte le persone ospiti nella nostra città in queste giornate approfittino di questa irripetibile occasione".