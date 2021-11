Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, a Vasto esperti a confronto il 27 novembre

Esperti e operatori del settore a confronto a Vasto in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. L'appuntamento è per il 27 novembre al Gulliver Center di via Incoronata. Sarà il primo atto dell'apertura di un nuovo sportello antiviolenza.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Francesco Menna, il convegno sarà moderato da Tiziana Demma, presidente del Cav (centro di aiuto alla vita) Buzzi di Milano e Premio internazionale Book of peace per l'impegno sociale e per la promozione della cultura della legalità.

Il programma - In collegamento da Milano una delle relatrici, la psicologa e psicoterapeuta Paola Persico, fondatrice del Cav Buzzi di Milano; a seguire l'intervento di Marcella Tirrito, presidente del laboratorio Una donna; la testimonianza dell'imprenditrice Cinzia Santoferrara, vittima di violenza; l'avvocata Alessandra Cappa, che relazionerà sulla normativa del cosiddetto Codice rosso; gli interventi dei criminologi Sergio Caruso e Michele Scillia e la relazione di Katia Bastonno, coordinatrice delle operazioni di apertura di uno sportello antiviolenza.