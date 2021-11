Carenza di anestesisti al San Pio, Marcovecchio: "È tempo di soluzioni immediate e definitive"

"Non ci siamo per nulla. Anche la pazienza ha un limite". Manuele Marcovecchio, consigliere regionale del gruppo Abruzzo è Valore, esprime così la sua contrarietà per l'ennesima situazione di difficoltà vissuta al San Pio da Pietrelcina di Vasto dove, a causa della mancanza di anestesisti, è stata sospesa da oggi - tranne che per la giornata del 29 novembre - l'attività operatoria non di urgenza.

Per il consigliere regionale "la situazione degli anestesisti all'ospedale di Vasto si trascina ormai da troppo tempo. Oggi, degli undici medici in servizio, comunque inferiori a quanti ne servirebbero, ne sono solo nove effettivamente operativi. Non è possibile che da anni, pur nella consapevolezza delle tante difficoltà, non si riesca a risolvere la questione dando all'ospedale di Vasto i livelli di personale necessari. Mi sono interessato della questione sin dal primo giorno del mio mandato e andrò avanti perchè finalmente venga risolta".

Alla luce della comunicazione di oggi del dg della Asl Schael, "ho sollevato per l'ennesima volta la questione e attendo risposte concrete. È tempo di soluzioni immediate e definitive. Questa è una battaglia in cui andrò a fondo con tutti gli strumenti a mia disposizione".