"Fish Tales Team", a San Salvo l’associazione dedicata agli appassionati di pesca sportiva

Si chiama "Fish Tales Team" ed è l'associazione sportiva dedicata alla pesca nata a San Salvo "da un gruppo di amici che condividono la passione per questo sport".

L'A.D.P.S. "Fish Tales Team", spiegano i fondatori sulla pagina Facebook del sodalizio, è "un'associazione creata per vivere, in compagnia e allegria, tutte le emozioni che questo fantastico sport ha da offrire. Siamo tutti accomunati da una grande passione, quella per la pesca, uno sport capace di regalare tante emozioni e soddisfazioni, ma che richiede tanta pazienza e perseveranza. L'associazione – sottolineano - si adopera al massimo per offrire a tutti i suoi soci diverse esperienze, in base alle tecniche preferite".

Dal 5 marzo 2021, la "Fish Tales Team" è ufficialmente affiliata FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). "Siamo orgogliosi di questo grande progetto – affermano i fondatori - volto soprattutto a creare un grande gruppo di amici con una passione in comune". Per avere ulteriori informazioni, agli appassionati non resta che "navigare" sulla pagina Facebook A.D.P.S. Fish Tales Team.