"Flat Inside" è l’album d’esordio degli Indeed You Are

Dopo l'anteprima con il videoclip di Paralyzed, gli Indeed You Are hann,o pubblicato il loro album d'esordio. Flat Inside è formato da sette tracce in cui la band abruzzese formata da Damiano Carlucci (chitarra), Francesco Frank Pracilio (basso), Sebastiano Sputore (batteria) e Gaetano Shyno Totaro (voce e chitarra), trasmette tutta la sua energia. Nello scrivere i brani gli Indeed You Are sono andati avanti seguendo la linea del concept album.

"C'è un filo conduttore che unisce tutti i brani - spiega Gaetano -. Nell'accezione specifica, si tratta di un viaggio in parallelo con un soggetto fittizio che, a causa di due particolari tipologie di comportamenti e atteggiamenti psicologici (sindrome di Stoccolma e narcisismo patologico maligno), entra in uno stato depressivo maggiore che lo porta a scivolare nell'abisso, fino ad arrivare a sfiorare pensieri molto negativi.

Abbiamo scelto questo tipo di argomenti in quanto, ancora oggi, sono problemi sottovalutati e non affrontati nel migliore dei modi. Troppe persone vanno via in silenzio a causa di questo male invisibile e noi, nel nostro piccolo, abbiamo deciso di sensibilizzare chi ci ascolta, non vergognandosi nel chiedere aiuto".

Nei primi giorni di pubblicazione del disco, su Spotify e Youtube, sono già ottimi i riscontri per la musica degli Indeed You Are. "Il titolo del nostro disco, Flat Inside, mira proprio ad enfatizzare l'inesorabile appiattimento emotivo e caratteriale che questa situazione porta ad affrontare e subire", sottolinea Frank.

Registrazione, mix e master sono stati realizzati negli studi della Satellite Rec e curati da Fabio Tumini.

