Una domenica a caccia di "un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno"

Bottiglie, cartacce, cicche di sigarette, sacchi pieni di ogni genere di rifiuti, addirittura un televisore lasciato tra la vegetazione in una aiuola. Tanti volontari hanno partecipato ieri mattina all'iniziativa "Un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno", promossa da TEDx Vasto in collaborazione con il movimento #iononrestoaguardare e il Consorzio Vivere Vasto Marina e la partecipazione di Consulta Giovanile e Comune di Vasto. Appuntamento a Vasto Marina, alla ex stazione ferroviaria e all'inizio della Riserva Marina di Vasto e poi, armati di pettorina, guanti e buste, via alla raccolta dei rifiuti.

Per tutta la mattinata i partecipanti all'iniziativa si sono dati da fare per raccogliere, sia dalla spiaggia che dall'area della ex stazione di piazza Fiume, una notevole quantità di rifiuti abbandonati da mani incivili. Un gesto concreto che, unito a una rinnovata sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini, può contribuire a rendere più pulita e accogliente la città. Negli ultimi anni si assiste con sempre più frequenza ad iniziative promosse da associazioni e gruppi spontanei di cittadini che non vogliono più restare indifferenti di fronte all'inquinamento della città. Tutti i sacchi raccolti sono stati poi depositati in punti concordati con la Pulchra che ne ha provveduto al recupero.

Inoltre, l'iniziativa di ieri mattina, si è inserita nel percorso di avvicinamento all'evento Countdown, organizzato da TEDx Vasto per il prossimo 4 dicembre. Il tema del contrasto alla crisi climatica, alla limitazione delle emissioni e la difesa del Pianeta, saranno trattati da sette speaker provenienti da diversi settori.