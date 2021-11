San Salvo, ripartono i lavori sulle strade

Sono iniziati a San Salvo i lavori del piano asfalti. Questi interesseranno via Duca degli Abruzzi, via Montegrappa, corso Garibaldi, via Istonia, rifacimento marciapiede e viabilità via Maristella (San Salvo Marina), rifacimento marciapiede contrada Stazione, via circonvallazione dalla rotatoria di via Stadio a incrocio via Liquirizia e da rotatoria via Maiella a rotatoria corso Garibaldi, via Enrico Toti e via Puccini.

"Abbiamo aspettato a realizzare il nuovo piano degli asfalti cittadino, programmato già da mesi, perché in attesa dell’avvio dei lavori di realizzazione della nuova fibra ottica", dice il sindaco Tiziana Magnacca.

“Le gare di assegnazione alle ditte per i nuovi tappetini d’asfalto hanno completato il loro iter – aggiunge l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – e avendo avuto lo stradario per la collocazione della fibra ottica, si può finalmente dare corso ai lavori. Sarebbe stato assurdo asfaltare per poi far rompere le strade per collocare le linee per la fibra ottica. Questo è parte del programma dei nuovi asfalti del vecchio calendario, ora ci stiamo preparando per ulteriori interventi sulla viabilità".