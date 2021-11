"La chiave è nelle tue mani", l’evento di Emily Abruzzo per "diffondere la cultura del rispetto"

Sarà una vera e propria catena umana e di eventi per dire "no" alla violenza, quella in programma a Vasto in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L'Associazione Emily Abruzzo, in collaborazione con Unavi, Spazio Donna e le scuole secondarie di secondo grado di Vasto, ITSET Palizzi, IIS Pantini-Pudente e IISS Mattei, organizza una serie di incontri con la partecipazione di Filomena Lamberti, vittima di violenza, e con il coordinamento giovanile di Emily Abruzzo. L'inziativa, dal titolo "La chiave è nelle tue mani", sarà l'inizio di un percorso che coinvolgerà le scuole stesse ma soprattutto gli studenti che sono i veri protagonisti.

"Sono molto soddisfatta e grata ai dirigenti, docenti e studenti che hanno accolto con grande entusiasmo, la proposta dell'associazione Emily Abruzzo - afferma la presidente, Teresa Di Santo -. Il nostro interesse è diffondere la cultura del rispetto. Sempre più donne si rivolgono a SAVE – Sportello Antiviolenza Emily Abruzzo, e questo conferma quanto l'operato delle professioniste dell'associazione sia riconosciuto sul territorio, grazie anche alla indispensabile collaborazione con le forze dell'ordine".