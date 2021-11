Presidenza della Provincia, il Pd candida Menna: "Vasto disponibile a rappresentare i 104 Comuni"

Sarà Francesco Menna il candidato del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Chieti. Il sindaco di Vasto guiderà la coalizione alle elezioni del 18 dicembre, quando sindaci e consiglieri comunali voteranno per eleggere la nuova amministrazione provinciale, che prenderà il posto di quella presieduta dall'ex sindaco di Lanciano, Mario Pupillo.

La segreteria provinciale del Pd ha indicato Menna, che accetta la candidatura: "Vasto - dice a Zonalocale - è disponibile ad assumere la presidenza della Provincia di Chieti e a rappresentare le istanze di tutti i 104 Comuni. Viabilità, vecchie stazioni ferroviarie, Via verde, squilibri tra territori sono i temi da trattare subito con slancio e voglia di fare".

Dovrà vedersela non solo coi candidati di centrodestra e Movimento 5 Stelle, entrambi da ufficializzare, ma anche con con Arturo Scopino, sindaco di Montelapiano e attuale vicepresidente dell'amministrazione provinciale [LEGGI]. Mai, dall'entrata in vigore della riforma Delrio che ha modificato il sistema elettorale, il quadro politico delle elezioni provinciali è stato così frazionato. In queste ore nel centrosinistra si cerca di far rientrare la candidatura di Scopino. Anche il centrodestra si muove. Il consigliere regionale Mauro Febbo (Forza Italia) ha convocato per domani gli amministratori comunali appartenenti alla coalizione per definire le candidature. Le liste vanno presentate a Lanciano, a Villa Medici, entro le 18 di domani, lunedì 22 novembre.

Come si vota - La legge numero 56 del 2014 (legge Delrio) ha cambiato radicalmente il sistema elettorale. Non votano più i cittadini, ma sono i sindaci e i consiglieri comunali a eleggere i candidati al Consiglio provinciale attraverso il voto ponderato: a ogni sindaco o consigliere comunale viene attribuito un voto plurimo, il cui valore è superiore a uno ed è rapportato al numero di abitanti del comune che rappresenta.