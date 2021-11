Pareggio in extremis: tra Pineto e Vastese finisce 2 a 2

Un punto a testa per Pineto e Vastese dopo una partita equilibrata e dalle tante emozioni valevole per la decima giornata della Serie D. A rompere il ghiaccio sono stati i biancorossi di mister D'Adderio che poco prima della mezz'ora centrano il bersaglio con Monza che conclude nel migliore dei modi un'azione orchestrata da Alonzi e Lenoci. Il pareggio dei padroni di casa arriva subito dopo con Cardella che trasforma un calcio di rigore fischiato per un contatto tra Minnozzi e De Angelis. Quando ormai sembrava che la prima frazione di gioco dovesse chiudersi in equilibrio, il Pineto ribalta il risultato con un gran gol di Minnozzi.

Al rientro in campo la truppa vastese non fa mistero di cercare il pari a tutti i costi, ma le sortite offensive non portano il pareggio. Diverse le occasion pericolose per i ragazzi di mister D'Adderio, ma l'agognato gol non arriva. La partita si decide negli ultimi minuti da cardiopalma. Il numero uno vastese, Di Rienzo, provoca un calcio di rigore, lo batte Esposito (ex di turno), ma l'estremo difensore para. Al 7° minuto di recupero è la Vastese a guadagnare un calcio di rigore per tocco di mani. Alessandro non si fa incantare da Mercorelli, portiere di casa, e segna il definitivo 2 a 2.