Giovani e associazioni non restano a guardare: ripulite la vecchia stazione e l’area dunale

I volontari di #iononrestoaguardare tornano a pulire la costa. Stamattina, insieme ai ragazzi della Consulta giovanile, al TEDxVasto e al consorzio Vivere Vasto Marina, con il patrocinio del Comune, si sono armati di scope, palette e sacchi dell'immondizia e hanno raccolto i rifiuti nella ex stazione di Vasto Marina e nella Riserva Marina di Vasto.

"Stamani a Vasto siamo tornati in azione con un'altra raccolta di rifiuti targata #iononrestoaguardare", racconta Andrea Benedetti. Con la collaborazione di tutti i partecipanti all'iniziativa, "abbiamo liberato parte della Riserva naturale Marina di Vasto e le pertinenze di un'infrastruttura strategica come la vecchia stazione di Vasto, tassello fondamentale della pista ciclabile Via verde della Costa dei trabocchi, dai rifiuti che, purtroppo, puntualmente continuano a ripresentarsi a causa delle mareggiare e dell'inciviltà.

Il lavoro svolto, facendo leva sull'efficacia comunicativa di un gesto semplice come la raccolta di un rifiuto, è concreto e lungimirante ed ha come grande obiettivo la promozione della cittadinanza attiva, nonchè la sensibilizzazione rispetto all'impatto che ognuno di noi può avere sull'ambiente, sulla bellezza, sul decoro, sul turismo, sull'economia, settori fondamentali per la nostra città, e non solo".