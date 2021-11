Don Domenico: "Possiamo riscrivere la nostra vita, ritrovare senso nell’amore di Dio"

"Gesù regna non per se stesso, ma regna per liberarci dal male; viene a visitarci nelle nostre tenebre per inforderci la luce, il raggio d'amore che parte dal suo costato trafitto" e "in lui rileggiamo la nostra vita, ma anche la possiamo riscrivere da capo, ritrovare senso nel suo amore e nella sua bellezza". Questo è il messaggio di don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore a Vasto, nella rubrica domenicale Il granello di senape.