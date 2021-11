Azione lancia il progetto centrista: "La casa di chi non si riconosce in destra e sinistra"

Dopo aver sostenuto al primo turno Alessandra Notaro e lasciato libertà di voto al ballottaggio, Azione lancia a Vasto un progetto centrista. Senza neanche un consigliere comunale, il partito di cui è leader nazionale Carlo Calenda parte in salita, ma si organizza aprendo una sede in corso Dante e aprendo il tesseramento.

"Siamo alla fase due di Azione", annuncia il coordinatore cittadino, Gaetano Fuiano. "Vogliamo costruire insieme un concetto di città. Un dato che non è stato abbastanza sottolineato è quello dell'astensionismo che ha sfiorato il 50 per cento che denuncia l'assenza di uno spazio politico in cui incontrarsi e la mancanza per i cittadini di riferimenti credibili. Istituiremo dei tavoli tematici su turismo, giovani, occupazione per arrivare alle prossime amministrative di Vasto con una squadra competente e con un programma amministrativo dal basso. Stiamo assistendo a un centrodestra che sta implodendo. Anche a sinistra si registrano divisioni. Mi auguro che il cokncerto di Jovanotti non diventi l'oppio dei vastesi per coprire tutto ciò che non funziona. Il nostro obiettivo è spezzare le catene di un bipolarismo che ha soffocato i vastesi. Il nostro è un progetto liberaldemocratico". Pronto il comitato esecutivo: ne fanno parte, oltre a Fuiano, l'ex eurodeputata Daniela Aiuto, Pierfrancesco Costantini, Annamargareth Ciccotosto e Fabio Cedro. In più abbiamo sette-otto ragazzi che costituiranno il gruppo degli under 30, coordinati da Eliano Paganelli. Quanti iscritti abbiamo? Per ora una ventina, ma se penso che un partito del 20 per cento ne ha una cinquantina, allora vuol dire che non siamo pochi. Siamo l'alternativa a un bipolarismo ormai malato".

"Di vitale importanza sarà l'ascolto delle realtà con cui ci confrontiamo", con l'obiettivo "di colmare la disaffezione verso la cosa pubblica. Siamo nella fase di radicamento del partito. Questa sede sarà aperta ogni giorno dalle 15 alle 19 per il tesseramento. Poi sarà regolarmente aperta ogni giovedì pomeriggio".

Il coordinatore provinciale, Giovanni Luciano, ricorda che il partito si sta ramificando velocemente con le sedi di Chieti, Lanciano, Vasto, Casalbordino, Atessa "e a breve anche Ortona". La priorità verrà data "alle reti infrastrutturali, l'acquedotto, le strade provinciali".

Giulio Cesare Sottanelli, coordinatore regionale di Azione ed ex deputato di Scelta civica (il partito fondato da Mario Monti nel 2013 e sciolto nel 2017), ammette che la strada verso un progetto centrista "è stretta", ma apre a tutte le forze politiche affini, "la messa a disposizione di questa sede all'intera comunità è un atto di generosità per dare una casa a coloro che non si riconoscono nella destra o nella sinistra" e annuncia una linea politica priva di pregiudizi: "Se Menna farà cose buone, le sosterremo. Se non farà cose buone, il nostro coordinatore lo farà notare".