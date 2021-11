Anziani sempre nel mirino: nuovi tentativi di truffa telefonica

I tentativi di truffa ai danni degli anziani sembrano non avere mai fine. La tecnica è sempre la stessa, qualcuno telefona a casa di una persona anziana sostenendo di essere un avvocato o un rappresentante delle forze dell'ordine che deve ritirare urgentemente una somma di denaro per un familiare che avrebbe avuto un incidente.

È accaduto così anche ieri quando una donna vastese di 90 anni ha ricevuto la solita telefonata. "Mia madre ha ricevuto una telefonata a casa, dall'altro capo del telefono una persona che le diceva con insistenza che suo nipote aveva avuto un incidente e servivano 5mila euro - racconta la figlia dell'anziana finita nel mirino dei malviventi -. Chi ha telefonato ha detto che sarebbe passato presto a prendere i soldi".

Spaventata al pensiero di quello che poteva essere accaduto al nipote, studente universitario, l'anziana ha subito raccontato alla vicina cosa stesse accadendo ed è stato quindi possibile smascherare la truffa. "So che sono tanti gli episodi di questo genere - dice la figlia nel riportare quanto accaduto a Zonalocale - e, fortunatamente, mia madre ha avuto la lucidità di non cadere nel tranello. Però, se con lei poi non sono andati avanti, chissà quante telefonate avranno fatto ieri questi truffatori e magari qualcuno è incappato nella loro trappola". Per questo "ho voluto segnalare quanto accaduto, che abbiamo riferito anche ai carabinieri. Bisogna stare in guardia per evitare che persone sole e fragili subiscano episodi spiacevoli".