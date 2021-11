Jovanotti annuncia le date del tour: il Jova Beach Party a Vasto Marina il 19 e 20 agosto 2022

Saranno due le date del Jova Beach Party a Vasto. Il 19 e 20 agosto il villaggio di Jovanotti arriverà sulla spiaggia di Vasto Marina, nell'area eventi di Lungomare Duca degli Abruzzi. È il cantante toscano, in collegamento con tutte le città coinvolte nell'evento dell'estate 2022, ad annunciare le tappe. Nell'aula consiliare di Vasto ci sono il sindaco Francesco Menna, gli assessori, funzionari e tecnici comunali. La doppia tappa caratterizzerà molte delle città del tour estivo che partirà il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro. Già da oggi pomeriggio saranno in vendita i biglietti.

“Vasto accoglie a braccia aperte il Jova Beach Party: dopo l’annullamento della data del 2019 per questioni prioritarie di sicurezza, la festa più grande che c’è si prepara a regalare alla regione abruzzese due giornate di spettacolo sul Lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto, il 19 e 20 agosto 2022 - si legge nel comunicato stampa ufficiale -. Lo scenario sarà sorprendente: Lorenzo con la band, Lorenzo in console, con ospiti nazionali e internazioali per un format che cambia a ogni live, vivo, divertente, innovativo".

Entusiasta il commento di Jovanotti che racconta anche del legame, già noto, con la città. "È fin troppo facile giocare con il nome Vasto, è quello che provo pensando a quando ci vedremo, finalmente: il mio è un sentimento vastissimo di gioia! Non interesserà a molti ma un giorno di diversi anni fa la mia Francesca vide un annuncio su Facebook di un canile che aveva una cagnetta magrissima e trovatella da dare in adozione. Così prendemmo la macchina e venimmo a Vasto a prendere quella che poi è diventata la nostra amatissima Mou (sì, perché ha il colore della caramella al latte!) che adesso è vecchietta ma sempre sveglia come il primo giorno, in cui però era paurosissima (per poco, dopo una settimana già dormiva sul lettone!).Ci vediamo a Vasto, quindi, sono molto felice di venire da voi e di portare questa grande festa. Spero, con il nostro Jova Beach Party, di portare gioia alla città e anche lavoro e buone cose per l’economia locale".

Le tappe 2022

Luglio: 2-3 Lignano Sabbiadoro; 8-9 Marina di Ravenna; 13 Aosta Gressan; 17 Albenga Villanova; 23-24 Marina di Cerveteri; 30-31 Barletta.

Agosto: 5-6 Lido di Fermo; 12-13 Roccella Jonica; 19-20 Vasto; 26-27 Castelvolturno

Settembre: 2-3 Viareggio; 10 Milano Bresso

