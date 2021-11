Nella stanza del sale del centro estetico Naturalia: relax e benessere con l’haloterapia

Naturalia, centro estetico aperto dal 2013 a San Salvo, arricchisce la sua offerta di benessere e apre le porte della stanza del sale. Tanti i trattamenti per la cura del corpo offerti dal centro estetico, che il 1° dicembre festeggerà il suo ottavo compleanno, traguardo che la titolare, Cinzia Scutti, vuole condividere con tutti coloro che le hanno dato fiducia in questi anni. Il centro offre servizi di estetica base, trattamenti viso e corpo basati sul metodo ayurveda, radiofrequenza, pressoterapia, laser al diodo, massaggi viso e corpo. Il centro utilizza prodotti naturali, altamente professionali che offrono risultati visibili. Dal dicembre del 2020, inoltre, Naturalia offre sedute di haloterapia, trattamento che porta benefici a carico del sistema respiratorio e immunitario.

Cos'è la stanza del sale o haloterapia?

L'haloterapia (dal greco "halos", sale) è un trattamento naturale, che consiste semplicemente nel respirare aria ricca di microparticelle di sale puro (particelle di 1-5 micron di diametro) in stanze le cui pareti e pavimento sono interamente ricoperti di sale naturale. Il sale ridotto in particelle microscopiche riesce a raggiungere in profondità le vie respiratorie e migliora il funzionamento delle ciglia che ricoprono le cellule addette al trasporto del sottile strato di muco che le ricopre verso il cavo orale: si ottiene così una continua pulizia dell'intero albero respiratorio. Inoltre, nel muco restano intrappolati virus e inquinanti atmosferici che, grazie alla stimolazione del sale, vengono più facilmente espulsi.

Entrare nella stanza del centro Naturalia è come trovarsi su una "spiaggia di sale", con tanto di palette e secchielli con cui i bambini possono giocare durante le sedute. Il trattamento, infatti, è consigliato a tutte le fasce d’età, "da 0 a 99 anni", con un'attenzione particolare proprio ai più piccoli, che traggono grandi benefici dalle sedute di haloterapia. L'asso nella manica della stanza del sale di Naturalia è il micronizzatore, macchinario che ha, appunto, la funzione di micronizzare il cloruro di sodio che viene rilasciato nell'ambiente, garantendo risultati già dalla prima seduta. Per far conoscere il trattamento e far provare ai clienti gli effetti dell'haloterapia, Naturalia offre la prima seduta nella stanza del sale in omaggio. Una particolare attenzione è dedicata alle famiglie: scegliendo un trattamento di haloterapia, mamma o papà potranno portare con sé il proprio bambino che accederà gratuitamente alla seduta.

Le sedute hanno una durata di 30 minuti e il centro offre la possibilità di acquistare dei "pacchetti" di ingressi, familiari o singoli, da poter utilizzare a seconda delle necessità dei clienti. L'ingresso nella stanza è riservato ad una persona, o singolo nucleo familiare per volta, al fine di beneficiare appieno dell'esperienza, utile anche a migliorare situazioni di stress. A contribuire a creare un'atmosfera rilassante e familiare, nella stanza del sale c’è anche una televisione che i clienti possono utilizzare nel corso dei trattamenti per guardare i loro programmi preferiti o ascoltare della musica. Non solo attenzione alla persona ma anche alla sicurezza: per garantire la sanificazione dell'ambiente, al termine di ogni seduta, si attiva un macchinario che rigenera l'aria all'interno della stanza.

La stanza del sale non ha particolari controindicazioni e per questo è consigliata a tutti. Ne traggono particolare giovamento i bambini, che vedranno aumentare le proprie difese immunitarie, le donne in gravidanza, gli individui affetti da stati di depressione e stress, i fumatori e chi abita in centri urbani particolarmente inquinati. Questa terapia, da effettuarsi per almeno una decina di sedute e possibilmente un paio di volte l’anno, si è dimostrata un efficace aiuto in caso di tosse, raffreddore, sinusite, asma, rinite, otite, faringite e tonsillite. L’haloterapia non deve essere considerata un’alternativa alle terapie farmacologiche per la cura di patologie croniche, ma un trattamento complementare. Prima di sottoporsi a un ciclo di trattamenti nella stanza del sale, è comunque opportuno consultare il proprio medico.

Naturalia vi aspetta a San Salvo, in via Liquirizia 63, per offrirvi una vera "coccola di benessere". Il centro è aperto dal martedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 20, chiuso il lunedì. Appuntamenti tramite Whatsapp al numero 3202927039.

Centro Estetico Naturalia

di Cinzia Scutti

