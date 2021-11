Fake news e uso scriteriato dei social: la denuncia di Ianez in "Analisti ne abbiamo?"

A tre settimane dall'uscita del singolo Ianez lancia anche il video di Analisi ne abbiamo?, nuovo brano che stimola la riflessione sui "fenomeni del web".

Nel videoclip, realizzato da Antonella Giuliano, "l'abitacolo di un'auto diventa un contenitore di passeggeri fastidiosi e agitati che protetti da un inscatolamento su ruote commentano ciò che s'intuisce vedano al di là dei vetri. Il conducente viene coinvolto, si ritrova al centro di selfie e in accese discussioni tra passeggeri. Una metafora per descrivere l'approccio scriteriato al social, la rabbia degli annoiati, l'egocentrismo che alimenta giudizi superficiali per un protagonismo da cinque minuti. È la rappresentazione di un ambiente dove le fake news trovano terreno fertile e diventano alimento per dita pronte a diffonderle".

Alla produzione in studio, sempre in collaborazione con Lorenzo D'Annunzio e Fabio Tumini e con Fabrizio Gammieri alla batteria, Ianez è impegnato anche nell'attività live. E i riscontri sono più che positivi, vista la recente vittoria del live Sonica show di Radio Sonica al Largo Venue di Roma. Un successo che porterà Ianez nuovamente sul palco del locale romano, il prossimo 25 novembre, in apertura del concerto di Canarie+Maseeni.