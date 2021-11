Contro la violenza sulle donne: al Palizzi l’incontro "Non sei solo"

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma per il 25 novembre, questa mattina, gli studenti delle classi seconde dell'ITSET "Palizzi" di Vasto sono stati protagonisti dell'incontro "Non sei solo".

L'evento, realizzato in collaborazione con l'Unione nazionale vittime, a cura dell'I.I.S. "Luigi Cremona" di Pavia, ha visto la partecipazione del dirigente scolastico dell'Istituto pavese, Silvana Fossati e la referente alla legalità Paola Chiesa, e ha acceso i riflettori sul fenomeno della violenza sulle donne, e sui femminicidi ad esso troppo spesso collegati.

"Presenti all’incontro – si legge nel comunicato degli studenti intervenuti - testimoni che hanno subito personalmente o sulla pelle dei propri cari, ogni forma di violenza: fisica, psicologica, economica. Diverse sono state le domande poste dagli alunni". L'incontro, al quale ha preso parte anche la dirigente dell'ITSET Palizzi, Nicoletta Del Re, ha "la finalità di contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di favorire la cultura di convivenza tra i sessi. La testimonianza delle donne vittime, oggi, aiuta altre donne a salvarsi dalla violenza ed è importante affinchè nessuna donna si senta sola: 'Noi ci siamo'".