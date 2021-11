Carenza idrica, Carlucci: "Situazione difficile e non tollerabile"

L'ennesima rottura di una condotta con i conseguenti disagi per l'approvvigionamento idrico nel territorio stanno creando non poche difficoltà nel Vastese. Daniele Carlucci, sindaco di Scerni, ha espresso il suo disappunto dopo l'episodio di questa notte che, per tutta la giornata, sta lasciando i rubinetti a secco. "Una situazione difficile e non più tollerabile per le tante attività commerciali e famiglie di Scerni che quotidianamente rimangono senz'acqua non potendo neanche iniziare a lavorare o addirittura aprire le proprie attività".

Carlucci spiega come "il presidente della Sasi Basterebbe si trova ad affrontare una grande sfida e sono sicuro che sarà capace di indirizzare ed investire le tante risorse messe a disposizione dal Pnrr annunciate l'altro giorno durante una conferenza stampa. Finanziamenti fondamentali che devono essere destinati secondo alcune priorità del nostro territorio qual è l’acquedotto Verde, tratta Casoli-Scerni-Vasto. Una conduttura che urge un intervento definitivo vista la tanta pazienza dei cittadini. Pertanto – conclude il sindaco di Scerni – auspico un utilizzo veloce di queste risorse per far tornare l'acqua un bene universale utilizzato da tutti gli utenti e non solo da una parte".