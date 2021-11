"Non sei sola": Insieme per Cupello e DonnAttiva uniti contro la violenza di genere

Sabato 20 novembre alle 18.30 nella sala consiliare del Comune, l'associazione "Insieme per Cupello" organizza l’evento "Non sei sola" per dire no alla violenza sulle donne e tenere alta l'attenzione su un fenomeno da combattere e prevenire.

"Il periodo pandemico che stiamo vivendo – si legge nel comunicato dell'associazione - non può e non deve far dimenticare la centralità di tale tematica, in quanto le situazioni che hanno caratterizzato la vita delle persone durante la pandemia hanno ulteriormente acuito il problema delle violenze di genere, molte delle quali rimangono purtroppo nascoste tra le mura domestiche. L'appuntamento – spiegano - organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza DonnAttiva di Vasto, nasce dalla convinzione che ci sia ancora molto da fare per arginare questa piaga, a partire dalla formazione delle giovani generazioni su un'immagine della donna che non stia nei semplici ranghi di uno stereotipo che la svilisca".

L'evento vedrà la preziosa partecipazione di Felicia Zulli e Raffaella Zaccagna, operatrici del Centro Antiviolenza DonnAttiva. A conclusione della serata, l'associazione "Insieme per Cupello" farà dono alla comunità di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, realizzata con il contributo dei suoi associati.