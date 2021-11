Un nuovo laboratorio finanziato dalla Caritas per la cooperativa sociale Michea

La cooperativa sociale Michea, che da anni opera nella struttura in via Colle delle Mandorle a Vasto, continua con i suoi progetti di reinserimento nel mondo del lavoro di persone con fragilità. Da poco, graazie al progetto “Convivialità”, finanziato dal fondo Cei 8xMille della Caritas Italiana, è venuto alla luce un nuovo laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli del nostro territorio.

"Tutto è partito anni fa con il primo progetto, Agribiodet, finanziato dalla Caritas Italiana, che riuscì nel connubio tra inclusione di alcuni detenuti e la successiva nascita di un orto biologico - spiegano dalla cooperativa sociale -. L’obiettivo della nostra cooperativa è chiaro sin dal 2014, anno in cui siamo nati, accogliere nella nostra struttura e reinserire nel mondo lavorativo figure svantaggiate. Le difficoltà di certo non mancano ma, nella nostra realtà grazie ai tanti aiuti, economici e materiali, entusiasmo e voglia di fare, ogni giorno, non mancano mai".

In collaborazione con la Curia Arcivescovile e la Caritas Diocesana, è stato possibile aprire l nuovo laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli (confetture, marmellate e salsa di pomodoro). "Per la nostra realtà un ulteriore e importante passo in avanti reso possibile grazie al progetto finanziato dal fondo Cei 8xMille della Caritas Italiana. Un fondo essenziale che ci ha permesso di investire per la costruzione del nuovo laboratorio, avviare e portare avanti le produzioni con la collaborazione delle nostre dipendenti, ora pronte per essere reinserite nel mondo lavorativo. Il nostro obiettivo è includere nella nostra realtà, progetto dopo progetto, profili differenti con scopi ben definiti".