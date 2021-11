Nuovo impianto termico nella scuola Rossetti, "risparmio energetico del 30 per cento"

Un risparmio energetico del 30 per cento. Lo consentirà il nuovo impianto termico della scuola secondaria di secondo grado Gabriele Rossetti di Vasto. Per realizzarlo, il Comune ha speso 80mila euro.

"Un primo fondamentale investimento per la nostra scuola e per il benessere e la sicurezza degli studenti", commentano in una nota il sindaco, Francesco Menna, e l'assessora all'Edilizia scolastica, Anna Bosco.

"Il risultato che l’intervento di riqualificazione della centrale termica con pompe di calore garantirà è stato calcolato ammontare ad una riduzione dei consumi energetici del 30% oltre che una cospicua riduzione dell’impatto ambientale. L’intervento è consentito nello smontaggio della vecchia centrale termica, nella ristrutturazione del locale con idoneo isolamento e con aperture di aerazione adeguate, realizzazione della nuova centrale termica, predisposizione del nuovo quadro elettrico e relativi collegamenti. Per queste ragioni - precisano Menna e Bosco - nei giorni scorsi l’impianto di riscaldamento non ha funzionato ma già dalla giornata di ieri è stato rimesso in funzione l’impianto che opera a pieno regime".