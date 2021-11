Il 21 novembre al centro culturale "Aldo Moro" lo spettacolo "Mater: come un capolavoro"

Domenica 21 novembre (ore 18:30) al centro culturale “Aldo Moro” a San Salvo è in programma lo spettacolo musicale Eva Mater: come un capolavoro. Si tratta del primo appuntamento delle iniziative #Versoil25Novembre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne realizzato dal Comune di San Salvo in collaborazione con Dafne Onlus, lo Sportello Antiviolenza Frida, il collettivo delle musiciste di Dum Tek e il Centro Danza Etoile.

"C’è ancora tanto da fare per il contrasto di questo fenomeno. Nonostante le denunce, il lavoro dei Centri Antiviolenza, la crescente sensibilizzazione culturale – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – la cronaca ci restituisce quotidianamente episodi di femminicidio e di sofferenza delle donne, consumate in particolare tra le mura domestiche".

L'iniziativa è a cura dell’assessorato alle Pari opportunità, "che vuol mantenere alto il livello di attenzione su queste problematiche con la programmazione di una serie eventi artistici che, tramite la musica, il teatro e la danza, intendono suscitare domande, riflessioni ed emozioni".

"Eva Mater: come un capolavoro è un intreccio di racconti e musica che protesta, urla, rasserena, emancipa, libera, consola, accompagnati dalla danza. Eva Mater, proprio lei, simbolo dell'origine materna dell'Umanità. Ha una storia millenaria da narrare, fatta di colpi bassi, di silenzi e teste chine, di parole urlate e non sentite. Ma anche di consapevolezza, ribellione e tanta bellezza, come un capolavoro di energia pura, come il ritmo che urge dentro la musica. Quel ritmo che è forza vitale, capacità di scegliere, di autodeterminarsi, desiderio di rinascita, sempre" spiega il curatore dello spettacolo Enrico Gualterio".

Nell'occasione sarà offerta una degustazione gratuita di vini "Eva Patch", e sarà presentato il progetto di @Cantina Orsogna 1964 a supporto dell'autonomia e del reinserimento lavorativo delle donne in uscita da vissuti di violenza di genere seguite da Dafne. L'ingresso gratuito e aperto a tutti con Green Pass.