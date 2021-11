Giornata dell’albero: la conferenza di Luigi Cinquina sulle piante spontanee di Abruzzo e Molise

Il 21 novembre di ogni anno si celebra la Giornata nazionale dell'albero, fissata dall'articolo 1 della legge nazionale numero 10 del 2013.

In occasione dell'evento, il CAI ha organizzato una conferenza in programma sabato 20 novembre nella sede vastese del sodalizio. Nel corso dell'incontro, il dottor Luigi Cinquina, presidente del CAI di Vasto, professionista nel settore agrario e da poco nominato referente per la Regione Molise del progetto ministeriale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, presenterà un erbario con circa 100 schede di altrettante piante spontanee più comuni raccolte nelle due regioni dallo stesso autore nel corso degli ultimi 3 anni.

"La presentazione dell'erbario, che verrà donato per l'occasione alla sezione CAI di Vasto - si legge in una nota del sodalizio - sarà preceduta da una videoproiezione nel corso della quale l'autore esporrà le motivazioni alla base dell'istituzione della giornata nazionale dell'albero, i vantaggi e le problematiche che gli alberi comportano in un ambiente urbano e indicherà le principali aree naturali di Abruzzo e Molise dove sono stati raccolti i campioni vegetali. Il relatore indicherà inoltre - sottolineano - il criterio con cui è stato strutturato '’erbario al fine di agevolarne la consultazione e illustrerà le tecniche utilizzate per l'essiccazione e la conservazione delle foglie qualora qualcuno desiderasse realizzare un documento simile per motivi didattici, di lavoro oppure per puro diletto".

L'obiettivo dell'incontro è quello di "trasmettere conoscenza e passione poiché è solo attraverso tali valori che diventa realmente possibile rispettare e difendere la natura: senza la conoscenza e la cura, infatti, il declino e la distruzione degli ambienti naturali e della biodiversità diventano una inevitabile conseguenza. L'esposizione semplice ma efficace di argomenti altamente tecnici vuole inoltre contribuire al miglioramento dei nostri ambienti, in primis degli alberi della nostra città troppo spesso maltrattati con interventi maldestri e tecnicamente inqualificabili.

L'appuntamento è per sabato 20 novembre alle ore 17.30 nella sezione del CAI di Vasto, in via delle Cisterne 4. Per accedere sarà necessario esibire il green pass. Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero Whatsapp 351.5539370 o all’indirizzo mail: vasto@cai.it.