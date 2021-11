Del Moro: "Monitoriamo corsie e stalli di sosta vicini all’ospedale, ma servono nuovi parcheggi"

"La zona è monitorata, in special modo per ciò che concerne la corsia riservata alle ambulanze e i posti per disabili. Continue segnalazioni ci arrivano dal personale del pronto soccorso, per cui l'attenzione è particolare in quell'area". Lo afferma il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, dopo le ultime proteste sull'occupazione degli stalli destinati al carico e allo scarico delle merci nella zona dell'ospedale San Pio da Pietrelcina. Autotrasportatori lamentano di trovarli costantemente occupati.

"Riguardo ai posti destinati al carico e scarico, non escludo - dichiara Del Moro siano accaduti casi particolari, ma in linea generale sono monitorati. Un'attenzione la riserviamo soprattutto ai posteggi per disabili e alle fermate degli autobus. Nelle vicinanze i parcheggi più prossimi sono quelli ubicati in via Ciccarone ma, proprio perché sono a pagamento, c'è un continuo ricambio; è chiaro che le aree in cui già esistono zone di parcheggio a pagamento non possiamo pensare di limitarle anche col disco orario, anche se poi, al di fuori di quei parcheggi, non è che ne troviamo molti altri. Ma questo è un problema atavico, per cui è necessario trovare un'ubicazione affinché l'utenza, soprattutto quella ospedaliera, possa avere un parcheggio dedicato. In questo senso, le zone da valutare non sono nelle immediate vicinanze, ma sicuramente in prossimità dell'ospedale".