"Attorno all’ospedale posti di carico e scarico merci costantemente occupati"

Posti per il carico e scarico costantemente occupati. La protesta arriva dalla zona dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. In via San Camillo de Lellis, proprio all'altezza dell'ingresso della struttura sanitaria, e anche lungo una traversa, si trovano alcuni stalli per la sosta destinata agli autotrasportatori che devono consegnare le merci alle attività commerciali del quartiere.

Il problema era stato già segnalato in passato. Oggi alcuni operatori del settore contattano Zonalocale e tornano a lamentarsi chiedendo alla polizia locale di intervenire per far rispettare le regole. Inoltre, chiedono all'amministrazione comunale di disporre la sosta con disco orario, in modo tale da consentire che gli stalli siano utilizzabili a rotazione da coloro che ne hanno bisogno.

"A me è capitato - racconta un conducente di mezzi commerciali - di essere costretto a parcheggiare in mezzo alla strada o sulla corsia riservata alle ambulanze perché non c'era altro posto dove fermarsi e, di conseguenza, subire una multa da circa 80 euro. L'amministrazione garantisca posti sufficienti a noi che andiamo in quella zona per svolgere il nostro lavoro".