San Salvo, Giovanni Mariotti inaugura la sede elettorale

Giovanni Mariotti, il candidato sindaco del Movimento politico per l'unità del centrosinistra, domenica 21 novembre, inaugurerà la propria sede elettorale (ore 16.30, necessario il green pass). La casa della coalizione fino alle elezioni amministrative 2022 sarà in via Duca degli Abruzzi 47 all'angolo con via dei Cipressi (di fronte all'ex scuola materna).

La coalizione di Mariotti è composta da tre liste: Avanti San Salvo, Cambiamo San Salvo e Democratici per San Salvo. Si profila così, nonostante il nome del movimento, una nuova divisione del centrosinistra alle urne (sarebbe la terza consecutiva alle Amministrative). Oltre allo schieramento di Mariotti, c'è infatti la coalizione guidata da Fabio Travaglini appoggiato da partiti e movimenti della stessa area (Partito Democratico, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva e Più San Salvo) che è uscita allo scoperto nel mese di luglio.

Nella sua prima uscita pubblica, Mariotti aveva lanciato un altro appello alla coalizione di Travaglini affinché si organizzassero le primarie, ma senza riscuotere particolare successo. I due candidati sindaco del centrosinistra sono entrambi attuali consiglieri comunali di opposizione: Travaglini in Più San Salvo (subentrato al dimissionario Angelo Angelucci) e Mariotti nel Partito Democratico (che però, ufficialmente, appoggia l'avversario). Il centrodestra, invece, è alle prese con la scelta del successore di Tiziana Magnacca che non potrà ricandidarsi sindaco dopo i due mandati consecutivi.