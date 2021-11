Jova beach party, atto secondo: ipotesi di farlo a Vasto, ma il Comune ci va coi piedi di piombo

Jova beach party, atto secondo. A due anni dall'annullamento dell'evento, a Vasto si torna a parlare del grande concerto che Jovanotti ha tenuto nel 2019 su una serie di spiagge sparse lungo tutto lo Stivale, ma non a Vasto per motivi di sicurezza e ad Albenga a causa dell'erosione.

Nel 2022 Lorenzo ripartirà per un secondo tour e già sono trapelate indiscrezioni su alcune località, tra cui Barletta e Praia a Mare, che già avevano ospitato con successo lo spettacolo del cantautore toscano. Tra le possibili tappe, c'è anche quella di Vasto, dove due anni fa arrivò lo stop della Prefettura di Chieti per motivi di sicurezza, essenzialmente due. Il primo legato legato al luogo, un tratto di spiaggia di Vasto Marina ritenuto non idoneo per il deflusso e a causa della presenza di Fosso Marino, il canale che sfocia al centro del Golfo di Vasto); il secondo era stato ipotizzato un blocco di diverse ore del traffico su un lungo tratto di statale 16 il 17 agosto, giornata da bollino rosso. La conseguenza fu lo spostamento sull'arenile di Montesilvano, dove oltre 30mila spettatori cantarono e ballarono al ritmo della musica di Jovanotti.

Ora ci si potrebbe riprovare. Ma il condizionale è d'obbligo. L'amministrazione, memore della delusione di due estati fa, ci va coi piedi di piombo: "Non è ancora certo che si faccia. La società e il prefetto devono prima verificare la fattibilità", precisa il sindaco, Francesco Menna.

Sulla stessa linea l'assessora al Turismo, Felicia Fioravante: "Tutto è subordinato al vaglio delle condizioni di sicurezza, solo dopo potremo prendere posizione su questo evento".