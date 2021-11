Tennistavolo, in A2 pareggio tra il TT Vasto e il TT Norbello di Gaia Smargiassi

Si è disputato a Napoli il secondo concentramento del girone D di serie A2 di tennistavolo. Nella lunga giornata di sfide nella palestra dell'Istituto La Palma il programma è stato ridotto per il forfait delle padrone di casa del P.G. Frassati.

Il calendario della 3ª giornata ha visto la sfida tra Tennistavolo Vasto e il Tennistavolo Norbello Giallo, formazione in cui milita la vastese Gaia Smargiassi, terminata 3-3. Il primo incontro è andato alla formazione vastese, con il successo per 3-1 di Sofia Ivanova su Marialucia Di Meo. Il successo di Lucero Ovelar su Ecaterina Mardari (3-0) e il 3-0 con cui Gaia Smargiassi supera Giulia Ciferni riportano avanti le sarde. Poi Ivanova batte 3-1 Ovelar e Ciferni acciuffa al quinto set il successo su Di Meo lasciando a Smargiassi il compito di riportare la contesa in parità con il 3-0 su Mardari.

Il TT Norbello ha disputato anche l'incontro della 4ª giornata con il Tennistavolo Casper Reggio Calabria. Partita senza storia, chiusa dalle sarde in quattro incontri. Due i punti di Ovelar con i successi su Minutoli e Creato, poi vittoria di Di Meo su Creato e Gaia Smargiassi che ha chiuso in maniera impeccabile il suo turno di campionato con un altro 3-0, in questa occasioni su Conidi.

Nella classifica del girone C il TT Norbello sale a quota 5, alle spalle dell'Ausonia a punteggio pieno. Il TT Vasto è a quota 3 ma avrà l'incontro con il P.G. Frassati da recuperare.

Il prossimo concentramento è in calendario per il 19 dicembre a Roma, con l'organizzazione dell'Eureka.