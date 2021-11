A Pollutri il ricordo dei Caduti e l’omaggio al Milite Ignoto

A Pollutri sono stati ricordati i Caduti di tutte le guerre celebrando anche il 100° anniversario della traslazione del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Lo scorso 11 agosto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Mario Di Carlo aveva concesso la cittadinanza onoraria di Pollutri al Milite Ignoto, così come fatto da decine di Comuni Italiani per rendere onore al sacrificio di tanti giovani che, nei due conflitti mondiali del Novecento, hanno dato la vita per la Patria.

Ieri mattina, dopo la messa celebrata da monsignor Michele Carlucci, è stata deposta una corona al monumento ai caduti alla presenza del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale, del Presidente Provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Rita Fantacuzzi, del presidente della sezione locale Nicola Benedetti e dei rappresentanti delle sezioni di Casalbordino, Torino di Sangro e Castel Frentano, del comandante della Stazione dei Carabinieri di Casalbordino maresciallo Nicola Zanni, del rappresentante della Capitaneria di Porto Luca Scocco e dell'Associazione Carabinieri in Congedo. Presenti anche agli alunni della scuola primaria di Pollutri con le insegnanti Grazia Di Martino e Mariangela Tartaglia.