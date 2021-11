"Via Spataro da mesi è un ricettacolo: installare le fototrappole per scoprire gli inquinatori"

Provvedimenti severi contro gli inquinatori. Li chiede Fabio Cedro a nome di un gruppo di residenti di via Spataro, nel quartiere San Paolo, il più popoloso di Vasto.

Scene di inciviltà sono ormai all'ordine del giorno nel rione che conta circa 13mila residenti: "Da mesi - racconta Cedro - via Spataro è divenuta ricettacolo di rifiuti. Chiediamo che il Comune provveda al più presto, non solo ripulendo le zone in cui si formano le microdiscariche, ma anche installando le fototrappole per consentire alla polizia locale di scoprire i responsabili. Ci vuole severità contro coloro che imbrattano il quartiere. Non sappiamo chi siano e da dove vengano, ma questa zona non deve essere usata come discarica".