"Haberowski": la recitazione di Haber, la poesia di Bukowski e la musica il 20 novembre a Vasto

Haberowski, Canto e poesia da Tenco a Bukowski . Questo è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 20 novembre, alle 21, al Politeama Ruzzi di Vasto.

Protagonista sarà il grande attore Alessandro Haber, accompagnato da Sasà Flauto alla chitarra e voce e da Fabrizio Romano al pianoforte.

"Il titolo dello spettacolo parla da sé, e ne denuncia sin da subito il suo valore fusionale, attraverso la commistione tra il cognome dell’interprete, Haber appunto, e quello di Charles Bukowski, celebre scrittore statunitense di origine tedesche, dalla carismatica personalità e dall’originale piglio autoriale, si legge in una nota della Marco Santilli communication, che ha organizzato l'evento. "Lo spettacolo di Alessandro Haber non è solo un concerto, ma soprattutto un racconto che darà voce al suo amore per la musica. È da questa passione e dall’incontenibile voglia di cantare, che la rappresentazione assume l’unicità di un concerto e la fantasia creativa caratteristica del mondo teatrale. È uno spettacolo atipico, che mischia prosa e musica dal vivo. Haber mette in gioco le proprie emozioni lasciandosi guidare da un percorso musicale in un viaggio all’interno della memoria, della sua storia, e della sua carriera. Lo spettacolo riassumerà dunque le canzoni appartenenti ai quattro album all’attivo che Alessandro Haber ha interpretato, ed alcuni brani di grandi autori come Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Riccardo Cocciante e la immensa poesia di Bukowski".