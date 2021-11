Torna il Mandamento Tour: edizione 2021 dedicata a Carlo Spinelli, Nicola Colameo e Paolo Pepe

Dopo un anno di stop causa pandemia torna a Casalbordino il tradizionale appuntamento con il Mandamento Tour. L'allenamento collettivo firmato Asd Runners Casalbordino in collaborazione con l'Avis Casalbordino è in calendario per domenica 19 dicembre 2021. Il Mandamento Tour, arrivato alla 10ª edizione, ha il patrocinio dei Comuni di Casalbordino e Pollutri e vede la collaborazione della protezione civile di Casalbordino.

È stato tracciato un percorso di 22.5 km che si snoda tra le colline del Vastese e permetterà ai partecipanti - il cui numero massimo è fissato in 200 - di correre ammirando le bellezze del paesaggio.

Il raduno, come sempre, è fissato alle 8.45 davanti alla Basilica Madonna dei Miracoli. L'associazione sportiva del presidente Eric D'Ercole ha voluto dedicare l'appuntamento di quest'anno a Carlo Spinelli di Casalbordino, Nicola Colameo di Guilmi e Paolo Pepe di Pollutri, i tre lavoratori che hanno perso la vita nel tragico incidente sul lavoro del dicembre 2020.

Tutti i partecipanti riceveranno pacco gara e medaglia celebrativa della 10ª edizione.

Per iscrizioni: info@abruzzogare.com

Informazioni: Eric 3404008394 - Francesco 3473762165