Tennistavolo, ancora un successo per il Corato di Federico Antenucci

Continua spedita la marcia del Tennistavolo Corato nel campionato di serie B. La squadra del vastese Federico Antenucci ieri si è imposta per 5-4, dopo una estenuante sfida durata 5 ore e mezza, sul Castellana Grotte. Per il Corato è la quarta vittoria su quattro partite disputate, con preziosi punti conquistati e ambizioni che iniziano a essere ben più importanti della salvezza, obiettivo stagionale dichiarato dai pugliesi.

Il dettaglio degli incontri: Straniero-Coletta 1-3; De Pierro-Minoia 3-1; Antenucci-Giove 2-3; De Pierro-Coletta 3-1; Straniero-Giove 1-3; Antenucci-Minoia 3-0; De Pierro-Giove 0-3; Antenucci-Lacitignola 3-0; Losito-Minoia 3-2.

Antenucci ha contribuito al successo finale con due match vinti, mentre si è arreso solo al tie-break contro Giove. "È stata una partita davvero molto molto dura sia pongisticamente che psicologicamente - ha commentato Antenucci dopo la vittoria -. Restare concentrati tutti per 5 ore non è semplice ma questa squadra ha un grande gruppo che va d'accordo, che si diverte e scherza nei momenti opportuni e trova la cattiveria e la serietà per riuscire a vincere la partita. Ringrazio i miei compagni di squadra, il presidente, il vice, i dirigenti tutti e i nostri fantastici e numerosi tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine".