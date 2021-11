Monteodorisio, una comunità in lutto per la scomparsa della piccola Giulia

È con sgomento e incredulità che ieri a Monteodorisio è stata accolta la notizia della prematura scomparsa della piccola Giulia, undici mesi da compiere tra pochi giorni. La bimba è morta ieri all'ospedale di Pescara, dove era trasferita dopo il ricovero al San Pio di Vasto. A chiarire le cause del decesso saranno le indagini della Procura pescarese. In paese c'è un sentimento di dolore condivisio con la famiglia di Giulia, con mamma Aurora e papà Agron, di origine albanese ma ormai da tanti anni a Monteodorisio, con il suo fratellino e la sua sorellina.

"Il sindaco e l'amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia per la drammatica e improvvisa perdita della piccola Giulia - è il messaggio pubblicato sui canali social del Comune - . Ci stringiamo commossi e increduli intorno al dolore della famiglia, una tragedia che ci lascia sgomenti e a cui partecipa tutta la comunità cittadina".

Il sindaco, Catia Di Fabio, ha espresso il dolore di tutta la comunità. "Tante mamme si stanno dando da fare per aiutare e stare vicino alla famiglia di Giulia in questo momento di grande dolore. Conosco personalmente la famiglia, sono davvero delle persone a modo, ho appreso la notizia di mattina e mi ha sconvolto. Come Comune ogni anno regaliamo dei doni ai bambini, quest'anno l'avremmo fatto anche a Giulia, l'ultima arrivata, invece non c'è stato il tempo".

Ora attendono ulteriori notizie da Pescara. Solo dopo il via libera del magistrato Michele Papalia, titolare dell'inchiesta, sarà possibile celebrare i funerali della piccola Giulia.