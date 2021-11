Con un gol di Alonzi nel recupero la Vastese batte la Sambenedettese

È un gol di Federico Alonzi in pieno recupero a regalare alla Vastese il successo nella sfida con la Sambenedettese. La partita è stata giocata a porte chiuse, dopo l'ordinanza del sindaco emanata in settimana per l'adeguamento alle norme di sicurezza.

Nel corso dei 90 minuti la squadra di casa non è riuscita a concretizzare le buone occasioni avute. In qualche circostanza, come nelle conclusioni di Scafetta e Lenoci a metà ripresa, i biancorossi non sono fortunati. Nel finale la Vastese rischia di essere beffata dopo un errore nel rilancio del portiere Di Rienzo. Poi, quando tutto sembra portare al pareggio, ecco che Alonzi riesce a capitalizzare un pallone servito a centro area e segnare il gol partita.

Tre punti pesanti in classifica, i primi stagionali in casa, che fanno salire la squadra di D'Adderio (oggi espulso per doppia ammonizione dopo le proteste con il direttore di gara) a quota 10. Domenica prossima per la Vastese impegnativo derby in trasferta a Pineto.

La 9ª giornata

Alma Juventus Fano - Tolentino 3-1

Atl. Terme Fiuggi - Recanatese 1-1

Castelfidardo - SN Notaresco rinv.

Castelnuovo Vomano - Trastevere 1-2

FC Matese - Chieti 0-0

Nereto - Aurora Alto Casertano 3-0

Porto d'Ascoli - Pineto 2-1

Vastese - Sambenedettese 1-0

Vastogirardi - Montegiorgio 2-1



La classifica: 21 Trastevere; 19 Atl. Terme Fiuggi; 17 Recanatese*, Porto d'Ascoli; 16 Pineto; 13 SN Notaresco**, Castelnuovo Vomano*, Castelfidardo*, Matese*; 12 Tolentino, Vastogirardi; 10 Vastese, Chieti, Montegiorgio; 8 Alma Juventus Fano; 7 Sambenedettese; 5 Nereto; 2 Aurora Alto Casertano. *una partita in meno **due partite in meno