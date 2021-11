Vasto, auto rubata in via dei Conti Ricci finisce a Cerignola e se ne perdono le tracce

Per un furto fallito, uno andato a segno. È successo a Vasto lo stesso giorno del caso di via Pietra. Una C3 Aircross, con tre anni di vita, è stata rubata da via dei Conti Ricci all'interno di un parcheggio condominiale.

A segnalarlo a zonalocale.it è la famiglia proprietaria del veicolo che sospetta che i malviventi entrati in azione possano far parte della stessa banda. Il furto è infatti avvenuto poco dopo lo stesso orario dell'episodio di via Pietra: "Mio marito aveva controllato alle 6 e l'auto si trovava al suo posto, all'interno del parcheggio condominiale che ha anche una sbarra d'accesso. Quando è sceso per andare a lavorare, mezz'ora dopo, non c'era più".

I proprietari hanno immediatamente presentato la denuncia ai carabinieri e un'ora e mezza dopo l'auto (grazie al gps) risultava a Cerignola (Foggia), ma da lì se ne sono perse le tracce e non è stata più ritrovata.

Il sospetto, è quindi, quello dell'annoso fenomeno delle bande di ladri in trasferta dalla Puglia: nonostante arresti, denunce e fermi, contrastarlo definitivamente si rivela difficile. Le cronache raccontano che le auto che finiscono nel Foggiano solitamente sono destinate allo "smembramento" per alimentare il mercato nero dei ricambi o a essere usate per rapine e altri colpi.

L'ultimo episodio suscita preoccupazione perché accaduto all'interno di uno spazio condominiale chiuso in un orario in cui la città comincia svegliarsi con alcune attività già aperte.