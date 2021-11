Il 26 novembre a Vasto il concerto del premio Oscar Nicola Piovani

Il premio Oscar – per le musiche de La vita è bella – Nicola Piovani si esibirà a Vasto il 26 novembre prossimo al PalaBCC di via Conti Ricci. L’evento, gratuito, è patrocinato dal Comune di Vasto ed è organizzato dalle Farmacie Pietrocola in occasione del 170° anniversario dalla fondazione. Questa mattina l’iniziativa è stata presentata in municipio dal sindaco Francesco Menna, insieme agli assessori Nicola Della Gatta, Licia Fioravante e Carlo Della Penna e dai titolari delle farmacie Filippo e Marussia Pietrocola.

"Un importante appuntamento per la nostra città – ha commentato il primo cittadino – Abbiamo con piacere condiviso questa bellissima iniziativa culturale che consentirà alla città di partecipare gratuitamente al concerto del musicista premio Oscar. Ringrazio la famiglia Pietrocola per la generosità dimostrata nei confronti della comunità cittadina condividendo, in occasione di un loro storico traguardo professionale, un evento unico nel suo genere".

"È per noi l’anniversario della prima volta – hanno spiegato Filippo e Marussia Pietrocola – La prima volta che compiamo 170 anni, la prima volta che dopo quattro passaggi generazionali alla guida della farmacia Pietrocola c’è una donna. È il primo decennale in cui la farmacia ha due punti vendita e che decidiamo di celebrare un anniversario con un evento di questo tipo. Iniziativa voluta per stare vicino alla comunità che serviamo da 170 anni. Abbiamo scelto un evento musicale perché la musica ha sempre fatto parte della vita della nostra famiglia”.

Per partecipare all’evento è necessario prenotare chiamando il 348 2990746 o recarsi alla Farmacia Pietrocola in via Giulio Cesare, 61 o Farmacia centrale in via Cavour, 35.