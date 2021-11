Rompono le portiere e tentano il furto dell’auto, poi fuggono a mani vuote

Ancora un tentativo di furto d'auto in città. Questo nuovo episodio è avvenuto la mattina di martedì 9 novembre in via Pietra. Una Peugeot 2008, parcheggiata davanti ad un'abitazione, è finita nel mirino dei malviventi.

Alla vettura sono state forzate entrambe le portiere. I ladri, una volta all'interno, hanno messo a soqquadro l'abitacolo e tentato di mettere in moto senza però riuscirvi. Sono quindi dovuti andare via a mani vuote. Da alcuni elementi raccolti è stato possibile accertare che il furto dell'auto è stato tentato pochi minuti dopo le 6 del mattino.

Il proprietario della vettura ha presentato denuncia ai carabinieri. In zona ci sono alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero risultare utili alle indagini. Al proprietario dell'auto è poi toccato provvvedere alla riparazione delle due portiere pesantemente danneggiate dal tentativo di furto.

Nel quartiere, nelle ultime settimane, sono stati anche compiuti danneggiamenti su diverse automobili parcheggiate in strada.