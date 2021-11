Carenza di anestesisti al San Pio, Schael: "Situazione non semplice ma lavoriamo per risolverla"

"La situazione non è certo semplice ma stiamo andando avanti per risolverla". Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael fa il punto sulla carenza di anestesisti all'ospedale San Pio. Una situazione che ha portato il consigliere regionale Silvio Paolucci a presentare una interpellanza in cui denunciava il blocco degli interventi non urgenti nel mese di novembre [LEGGI].

Il dg dice che "non è vero che si lavora solo sull'urgenza, ieri sono state fatte delle sedute di urologia e oggi ce ne saranno altre". Il problema della mancanza di personale è però latente. "Non abbiamo gli anestesisti che vorremmo ma già oggi sto firmando una delibera di assunzione che porterà almeno un altro medico al San Pio". In una situazione non semplice "ringrazio il personale sanitario che continua a portare avanti le attività".

Una boccata d'ossigeno potrebbe arrivare "dalla convenzione con l'università per definire Vasto come sede formativa per tutte le scuole di specializzazione della D'Annunzio. Questo porterebbe un rafforzamento con l'impiego degli specializzandi e l'assunzione degli ultimi due anni".