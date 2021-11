Approvato il progetto di riqualificazione del teatro Rossetti, lavori per 43mila euro

Al via i lavori di riqualificazione della copertura del teatro "Rossetti" di Vasto, la giunta ha approvato il progetto definitivo esecutivo. Gli interventi per un ammontare di 43mila euro riguarderanno il tetto realizzato con coppi, le cui travi in legno saranno sostituite e riparate. La struttura culturale del centro storico fu edificata agli inizi del 1800 e inaugurata, anche se incompleta, nel 1819, come “Real Teatro Borbonico”. Fu riqualificata e riaperta al pubblico nel corso del primo decennio degli anni 2000, dall’amministrazione comunale guidata da Luciano Lapenna.

“Gli interventi programmati - spiega l’assessore ai Beni e alle attività culturali Nicola Della Gatta – sono stati concepiti con l’obiettivo di riaprire in tempi brevi la struttura al pubblico in condizioni di piena sicurezza. Riaprire in sicurezza i luoghi della cultura è un imperativo di questa amministrazione, tanto più se la lunga chiusura causata dalla pandemia ha fatto emergere un’importante esigenza di cultura che attraversa tutte le generazioni, a partire dai più giovani. Il teatro è un ulteriore tassello di un complessivo piano di riqualificazione degli edifici culturali comunali che sta già interessando l’Arena alle Grazie e che, a partire dalla prossima settimana, riguarderà anche Palazzo d’Avalos. Si tratta di un importante lavoro programmatorio e di progettazione messo in campo dagli uffici tecnici comunali sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara".