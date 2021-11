Valori fuori norma, divieto di uso potabile dell’acqua a San Salvo Marina e nella zona industriale

Divieto di di utilizzo dell'acqua potabile a San Salvo Marina e zona industriale di San Salvo. È quanto disposto dall'ordinanza del sindaco Tiziana Magnacca dopo la comunicazione da parte del Sian della Asl 02 Abruzzo dei risultati delle analisi sul campione di acqua destinata al consumo umano prelevato dall’impianto di trattamento dell’Arap Servizi in viale Germania. A raccomandare il divieto è stata la stessa dall’Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti-Dipartimento di Prevenzione.

"A scopo meramente precauzionale ho adottato, dopo aver anche interpellato i colleghi dei comuni viciniori, un’ordinanza sindacale con la quale ho predisposto il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari. Provvedimento che interessa solo la zona di San Salvo marina e zona industriale di San Salvo, a tutela della salute pubblica – dice il primo cittadino samsalvese – Per le vie brevi abbiamo appreso che i valori, seppur di poco superiori, sarebbero comunque rientrati nella norma. Siamo comunque in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni per sospendere la suddetta ordinanza di divieto".

Attualmente non risultano provvedimenti da parte del Comune di Vasto, ma il sindaco Menna pare intenzionato ad adottarne uno a breve. Un problema analogo si registrò un anno fa e per circa una settimana a San Salvo Marina, zona industriale San Salvo e Vasto Marina non fu possibile usare l'acqua corrente a fini potabili.