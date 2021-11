La Vasto Basket si riscatta subito: successo in casa della Teate Basket

Dopo la sconfitta casalinga di domenica con l'Amatori Pescara arriva il pronto riscatto della Ge.Vi. Vasto Basket che, nel recupero della prima giornata del campionato di C Gold, ha conquistato una brillante vittoria sul campo della Teate Basket. I biancorossi si sono imposti per 87-64 al termine di una partita giocata sempre su ottimi livelli.

Già nelle prime battute i vastesi hanno impresso il loro gioco, riuscendo a mettere subito una buona dose di canestri tra loro e gli avversari. Al riposo lungo la squadra di coach Di Salvatore era avanti di 12 punti (50-38), vantaggio poi cresciuto nel terzo e ultimo quarto fino all'87-64 con cui si è chiusa la sfida.

Alla sirena finale festa in campo per due punti preziosi per la classifica e per il morale in vista del prosieguo del campionato.

Teate Basket - Vasto Basket 64-87 (19-33/38-50/49-72/64-87)

Teate Basket Chieti: Bartolucci 2, Scekic 27, Ippolito 2, Febbo 0, Gelormini 13, Caggia 10, De Laurentis 6, Cocciaretto 4, Dabetic 0, Aloisi 0, Coach Claudio Capone

Ge.Vi. Vasto Basket: Flocco, Marino, Di Tizio 13, Ierbs 0, Murolo 12, Rupil 24, Raupys 20, Peluso 14, Mirone 4, Marchesani 0. Coach : Sandro Di Salvatore

Arbitri : Pisetta e Di Lello di Roseto