Gli scout di Vasto ricordano Marco Rapino a un anno dalla scomparsa

Il 14 novembre 2020, ci lasciava Marco Rapino. E, a un anno dalla sua scomparsa, gli scout vastesi hanno organizzato un incontro per ricordare una figura preziosa per l'educazione di tante generazioni di giovani. Con lo spirito della condivisione e della memoria, la Comunità Capi del Vasto 1 e la Comunità Masci di Vasto hanno pensato a due momenti da vivere "In ricordo di Marco..." sabato 13 novembre nella Chiesa di San Giovanni Bosco a Vasto.

Alle 19.15 ci sarà una messa in suffragio di Marco, celebrata da Don Giovanni Molinari, che per tanti anni è stato assistente ecclesiastico del gruppo Agesci Vasto 1. A seguire ci sarà un semplice momento di ricordo, con alcune testimonianze di chi ha vissuto con Rapino anni importanti nel cammino scout. C'è l'invito "a chi ha condiviso con Marco il cammino scout ad indossare il proprio fazzolettone".

L'ingresso in chiesa sarà consentito fino al raggiungimento del limite di capienza. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube dell'Oratorio Salesiano.