Presidenza Provincia, Laudazi sponsorizza Menna: "Rilanciamo Vasto e il Vastese"

Pur se fuori ormai dall'assise civica, lo storico esponente vastese Edmondo Laudazi non fa mancare il proprio contributo sulla vita politica della città. Nel giorno d'esordio del nuovo consiglio comunale che lo ha visto protagonista per tanti anni, Laudazi auspica "il massimo impegno con persone, programmi, metodi e procedure dibattute, approfondite e, possibilmente, condivise produttivamente nella massima istituzione cittadina".

L’argomento principale nella sua dissertazione è però un altro, ovvero l’ipotesi di candidatura alla presidenza della Provincia del sindaco Francesco Menna alla prossima tornata elettorale del 18 dicembre: "Crediamo che tutta la popolazione riconosca, ormai, la indifferibile necessità di affermare con forza la funzione strategica del nostro territorio, nel contesto provinciale e regionale, quale insostituibile volano di sviluppo e di progresso per l’intero comprensorio. A questo proposito, non possiamo fare a meno di sperare che ai rappresentanti eletti del Vastese sia finalmente riconosciuta la guida e il coordinamento che, da troppo tempo, latita e che va oltre le singole persone.

Ben vengano, quindi, la candidatura del sindaco di Vasto a presidente della Provincia di Chieti e di almeno un paio di consiglieri comunali allo scranno del consiglio provinciale: se saremo presenti in maggioranza e opposizione, potrebbero combinarsi le migliori condizioni per assicurare una crescita armonica e omogenea e la risoluzione di importanti strategici problemi legati allo sviluppo della Via Verde e dell'offerta turistica, della sanità provinciale, dell'istruzione secondaria superiore, della viabilità territoriale, del porto, dei trasporti e dei servizi pubblici dalle cui gestioni siamo da troppo tempo assenti".

"Sarebbe, inoltre, molto più semplice affrontare i problemi di tutto il nostro territorio, con la riconosciuta premessa di tutto il Vastese stretto attorno al suo capoluogo. Forza allora: gli eletti di centrosinistra e di centrodestra trovino le giuste intese con gli altri, si raccordino con i paesi del Vastese e lavorino per una nuova stagione dei diritti e dei doveri e per la crescita del progresso e dell'occupazione a Vasto. Auguri".