Nuova casa per Talia Materassi: in via Istonia a San Salvo il centro specializzato Dorelan

Un nuovo punto vendita, con un’esposizione più ampia e la qualità di sempre. Talia Materassi ha inagurato la nuova sede in via Istonia, sotto i portici di San Salvo, dove Salvatore Talia, una lunga esperienza nel mondo del commercio, è pronto a consigliarvi il miglior materasso per riposare bene.

“Siamo un negozio specializzato Dorelan, azienda leader del settore con cui collaboriamo ormai da anni”. Da Talia si può acquistare tutto ciò che riguarda il benessere del riposo: materassi, letti, reti, accessori e poltrone relax.

Da oltre 30 anni la famiglia Talia è un punto di riferimento nel commercio di articoli per la casa a San Salvo e, da più di 15 anni, è iniziato questo percorso nel settore dei materassi, specializzandosi nel corso del tempo grazie alla collaborazione con le migliori ditte produttrici.

I clienti che scelgono Talia Materassi sanno di trovare prodotti certificati. Molto importante è anche la guida e la consulenza nell’acquisto. “Da noi i materassi si possono vedere, aprire, toccare. Questo è un aspetto importante, perché si tratta di prodotti sul cui acquisto va fatta una scelta ponderata, visto che devono durare nel tempo e garantire comfort e benessere”. Talia Materassi si occupa anche della consegna a domicilio, del ritiro e dello smaltimento del vecchio materasso.

Con il nuovo punto vendita prosegue il percorso iniziato anni fa che, ad oggi, ha portato a risultati importanti. “Il migliore riscontro è sempre quello che arriva dai clienti. Quando sono loro ad esprimere la soddisfazione per il prodotto acquistato abbiamo la certezza di essere sulla strada giusta”.

E, fino al 27 novembre, c'è una imperdibile promozione per il black friday, con lo sconto del 40% sui migliori materassi.

Talia Materassi

Via Istonia, 43 - San Salvo

telefono 388.1734335

informazione pubblicitaria