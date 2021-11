Lungomare della Bagnante, il muro perde pezzi: proprietari dei terreni temono il crollo

Tra lettere, diffide e promesse, è trascorso un anno e il muro è ancora nelle stesse condizioni: perde pezzi, con crepe profonde da cui i mattoni cadono sul lungomare nord di Vasto Marina.

Il muro è quello dell'ex depuratore ed è di proprietà del Comune di Vasto. Lì intorno ci sono proprietari dei terreni che hanno paura di vedere, uno giorno o l'altro, il terrapieno sgretolarsi e la loro terra precipitare. Un cedimento sarebbe anche un problema di incolumità pubblica, visto che il muro delimita la passerella pedonale protesa sul mare nella zona del Monumento alla Bagnante.

Nonostante le richieste formali, cui il Comune ha risposto di voler provvedere al più presto, la parete in laterizi non è stata neanche puntellata. "Ormai - fa notare un proprietario - sono trascorsi due anni e non è cominciata neanche la messa in sicurezza. Non vorremmo che, prima o poi, tutto venisse giù, visto che nei giorni scorsi sono caduti altri pezzi, ma ogni volta il Comune fa rimuovere le macerie senza installare i puntelli".