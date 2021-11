Nel mondo de I Malati Immaginari: videoclip, concerti e nuovi brani in arrivo

A una decina di giorni dall'uscita del loro nuovo videoclip, Bambola Parlante [GUARDA], torniamo ad incontrare I Malati Immaginari.

Nella sala prove del centro polivalente E.Berlinguer di Vasto abbiamo fatto una chiacchierata con Dario Parascandolo - voce, synth e chitarre - e Laura Trivilini - batteria e percussioni - per ripercorrere il cammino fatto in questi mesi, fortemente segnati dalla loro attività dal vivo. Dopo gli stop alla musica dal vivo legati all'evolversi della pandemia, il duo abruzzese ha avuto l'occasione di girare tanto, in regione e fuori, per far conoscere i brani della loro produzione inedita.

L'indiefolk o elettrofolk, che dir si voglia, de I Malati Immaginari, conquista attenzioni sempre maggiori nel panorama musicale e le tante date già in programma per i prossimi mesi ne sono la dimostrazione. E poi, con il primo ep in uscita, Dario e Laura sono già al lavoro per i prossimi pezzi da incidere e pubblicare per continuare a curare e curarsi con la musica.

