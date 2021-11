Il vastese Giampaolo Di Marco nuovo segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense

È l'avvocato vastese Giampaolo Di Marco il nuovo segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense. Di Marco, eletto nell'assemblea di sabato scorso a Roma, era già componente del consiglio nazionale, oltre ad essere dirigente locale dell'associazione sindacale. Sarà in carica per i prossimi tre anni.

"Andremo avanti insieme nella giusta direzione, con un metodo: inclusione e dialogo", ha detto Di Marco dopo la sua elezione. Punta su "inclusione di giovani e sedi nuove e dialogo con le associazioni del panorama forense e con le istituzioni politiche e forense. In questo periodo tutti hanno sofferto ma, in particolare, i giovani. La nostra matrice sindacale spero si rafforzi ma nell’ottica non di una costante protesta come, solitamente, erroneamente si associa ad un sindacato, ma a favore delle persone che hanno bisogno e di quelli che hanno nuove idee perché nel mondo forense c’è bisogno anche di questo".